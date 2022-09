Santo André projeta concluir a reforma do CHM até fim do ano

Da Redação

A Prefeitura de Santo André estima concluir as obras para melhorias e modernização do CHM (Centro Hospitalar Municipal) até o fim do ano, conforme adiantou ontem o prefeito Paulo Serra (PSDB), durante visita à unidade para vistoriar serviços que já estão andamento. As intervenções incluem a primeira ampla reforma da fachada, troca de elevadores e instalações de lanchonetes em áreas localizadas ao lado da entrada principal do equipamento de saúde.

As intervenções contam, inclusive, com repasse de R$ 3 milhões da União, liberadas por meio de emenda parlamentar do deputado federal Júnior Bozzella (União Brasil). Segundo o secretário de Saúde da cidade, José Police Neto, a verba obtida pelo parlamentar também será usada na manutenção dos aquecedores e equipamentos de ar-condicionado da unidade. Além disso, algumas áreas do hospital já foram modernizadas.

Desde o primeiro mandato do prefeito Paulo Serra, o Centro Hospitalar Municipal vem recebendo diversas intervenções. Ao longo dos últimos anos foram entregues a reforma do Centro de Diagnósticos, que possibilitou o aumento do número de salas de ultrassonografia, que passaram de duas para quatro, do Centro Médico de Especialidades, ampliação do pronto-socorro, criação de uma nova UTI (Unidade de Terapia Intensivo), além da entrega de novas alas de psiquiatria, com ampliação no número de leitos.

Além de anunciar que as obras devem ser concluídas até o fim do ano, o chefe do Executivo afirmou que as intervenções vão permitir realizar atendimento “muito mais humanizado”, e pontuou que o hospital já é uma referência no município. “O Centro Hospitalar Municipal é um dos equipamentos mais importantes que nós temos, e está passando por amplo processo de revitalização e modernização para garantir serviços e atendimento muito mais qualificados à nossa população.

Os elevadores da unidade, que constantemente apresentavam problemas, estão sendo substituídos por novos. “Todas as alas estão recebendo ou já receberam intervenções. Os elevadores antigos, que viviam dando problema, estão sendo substituídos por novos. Estamos construindo uma nova Santa Casa (como o CHM era chamado) para entregar para o morador de Santo André”, completou Paulo Serra.