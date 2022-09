Sandy posa usando roupas de ficar em casa e pede a opinião do marido

17/09/2022 | 09:11



Quem mora em São Paulo sabe que a baixa temperatura chegou com tudo e os famosos até estão mostrando os seus mais variados looks para ficar em casa enfrentando esse frio. Sandy, por exemplo, chegou até a compartilhar o look de frio.

A cantora que está no auge dos seus 39 anos de idade posou na frente de um espelho postando uma foto raríssima usando roupas bem confortáveis para permanecer em casa. Na publicação postada nos Stories, a artista aparece de calças de moletom, blusa de lã e chinelos com meias.

E aí, Lucas, que tal meu acidentalmente fashion de hoje? Hein, hein?

O marido de Sandy deve ter caído sem dúvidas em uma imensa gargalhada vendo a roupa escolhida por ela.