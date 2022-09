Museu Judaico prepara festival literário gratuito em São Paulo

16/09/2022 | 13:34



A primeira edição do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo (FliMUJ) será entre os dias 6 e 9 de outubro, com entrada gratuita, e receberá nomes como Sueli Carneiro, Nilton Bonder e a israelense Ayelet Gundar-Goshen. Os ingressos já podem ser solicitados na Sympla.

Serão três mesas de debates por dia, sobre questões como judeidade literária, culturas indígena e judaica, judeidade e negritude, religião e arte e democracia no Brasil. Os livros dos autores convidados estarão à venda na tenda da Megafauna, dentro do Museu.

Quinta, 6/10

17h30: Cerimônia de abertura

18h: Existe uma judeidade literária?

A construção de identidade judaica na diáspora, as tradições religiosas e sociais, e a violência psíquica causada pelo trauma e pelo preconceito são insumos para a literatura e para a produção intelectual nos diferentes campos do conhecimento. Os reflexos das origens judaicas na obra de Clarice Lispector e na gênese da psicanálise - que tanto reverbera na produção literária contemporânea - são os pontos de partida desse encontro que inaugura o festival.

Betty Fuks e Yudith Rosenbaum, com mediação de Daniel Douek

20h: Eretz tropical?

Pouca gente sabe que os judeus sefarditas são parte fundamental da história das Américas desde o século 17. A fuga das perseguições da Inquisição na Península Ibérica, a ocupação da ilha de Manhattan, a presença holandesa no Recife, os judeus marroquinos que imigraram para o Pará no século 19, os judeus-caboclos do ciclo da borracha serão algumas das histórias tratadas nessa conversa entre dois grandes escritores brasileiros.

Lira Neto e Márcio Souza, com mediação de Rita Palmeira

Sexta, 7/10

16h: A tchotchke virou tchutchuca?

A história singular das judias polonesas, conhecidas como polacas, forçadas à prostituição na primeira metade do século 20, mostra como essas mulheres criaram modos de sobreviver ao serem excluídas de sua comunidade. Elas, que não puderam ser enterradas dentro dos cemitérios judaicos, têm agora suas imagens projetadas na cúpula da antiga sinagoga que abriga este Museu, e abrem os caminhos para uma conversa sobre outras mulheres que ainda hoje têm suas existências ameaçadas e que ao mesmo tempo são agentes poderosas de seus destinos.

Amara Moira e Paula Janovitch, com mediação de Assucena

18h: Onde estão os guarani?

Por mais distantes que possam parecer à primeira vista, as culturas indígena e judaica, nas suas mais variadas manifestações, podem ser entrelaçadas em temas essenciais, tanto históricos quanto relativos a suas tradições. A relação com a terra é um deles, as perseguições e os projetos de extermínio são outros. Mas também a delicada relação com a música e as histórias transmitidas entre gerações. Nesta conversa, Timóteo Verá Tupã Popyguá, liderança guarani, autor do livro A Terra uma só - que conta seu aprendizado nos caminhos que percorreu junto ao seu povo Guarani Mbya - conversa com Renato Sztutman, antropólogo e professor da Universidade de São Paulo.

Timóteo Verá Tupã Popyguá e Renato Sztutman, com mediação de Valéria Macedo

20h: Racismo e antissemitismo estão suficientemente narrados?

Contar os traumas - no divã, na literatura, no cinema, nas artes do corpo - é um caminho efetivo para processá-los, tanto individual quanto coletivamente. Na clínica psicanalítica e na literatura brasileira, como têm sido elaborados o racismo antinegro e o antissemitismo?

Maria Lúcia Silva e Noemi Moritz Kon, com mediação de Lilia Moritz Schwarcz

Sábado, 8/10

11h: O Brasil foi algum dia a favor da democracia?

Em regimes autoritários, como as ditaduras vividas no Brasil, na Argentina e no Chile, o Estado viola direitos sob pretextos como garantir a segurança nacional. Regimes autoritários deixam sequelas, assim como a escravidão deixou. Mesmo em períodos democráticos, o Estado brasileiro impõe terror a parte expressiva de sua população, principalmente negra e indígena, uma das manifestações macabras herdada desse passado. Débora Maria da Silva, uma "mãe de maio", que teve o filho assassinado em São Paulo no ano de 2006, e Roberto Simon, que contou em seu livro como a ditadura brasileira ajudou na derrubada da democracia chilena conversam sobre violência de Estado: presente, passado, futuro.

Débora Maria da Silva e Roberto Simon, com mediação da Thais Bilenky

14h: O que vem depois da morte?

O mais recente livro da escritora Noemi Jaffe trata da morte de sua mãe, Lili, em fevereiro de 2020, aos 93 anos. Sobrevivente do Holocausto, Lili Jaffe era iugoslava e escreveu um diário relatando o que viveu em Auschwitz - publicado em 2012 com o título O que os cegos estão sonhando? Sua filha transcende seu relato brutalmente honesto sobre o luto e cria um grande elogio à memória. No judaísmo, assim como em tradições bacongo, a memória tem papel central. Tiganá Santana traduziu, em sua tese de doutorado, A cosmologia africana dos Bantu-Kongo, de Bunseki Fu-Kiau, além de ter produzido reflexões e diálogos com essa obra fundamental. Uma conversa entre Noemi Jaffe e Tiganá Santana, mediada pela professora Jerá Guarani, é uma oportunidade de entrelaçar acepções milenares do luto.

Tiganá Santana e Noemi Jaffe, com mediação de Jerá Guarani

16h: E agora, para onde vamos?

Mulheres fundamentais para a redemocratização do país construíram alianças sem deixar de tratar das diferenças - e de aprender com elas. Desde o Conselho Estadual da Condição Feminina, criada em São Paulo na gestão Montoro, ao feminismo enegrecido dos dias atuais, mulheres como Eva Blay e Sueli Carneiro têm apontado caminhos percorridos coletivamente. Em um momento de tantas dúvidas e angústias, resta a certeza de que o futuro é feminino.

Sueli Carneiro e Eva Blay, com mediação de Bianca Santana

18h: Quer voltar para casa?

Thriller psicológico, romance histórico, autoficção. Duas escritoras da mesma geração, uma israelense e outra brasileira, ambas com formação também em psicologia conversam sobre o tratamento literário de temas como violência, machismo, alteridade, diáspora, imigração e integração. Como tratar de assuntos tão contemporâneos através da arte em tempos de cancelamento, afirmação política e sensibilidades à flor da pele?

Ayelet Gundar-Goshen e Natalia Timerman, com mediação de Fernanda Diamant

Domingo, 9/10

11h: A sinagoga ficava na Abolição?

Os rios do centro de São Paulo correm fora do alcance dos nossos olhos. Quando chove demais, notamos sua presença fantasmagórica. Camadas de demolições e novos edifícios compõem o caótico palimpsesto de concreto. Dois especialistas na configuração desigual do nosso tecido urbano nos levam pela mão para um passeio pelo multifacetado entorno do MUJ no passado, no presente e nas possibilidades de futuro.

Raquel Rolnik e Allan da Rosa, com mediação de Fernanda Diamant

14h: Onde se tocam religião e arte?

Tempo, memória, as relações entre o corpo físico e a espiritualidade, as expressões do sagrado são temas da produção artística e intelectual da poeta, ensaísta, professora e rainha de Nossa Senhora das Mercês, Leda Maria Martins, e do escritor, dramaturgo e rabino da Congregação Judaica do Brasil Nilton Bonder. A cultura brasileira, as tradições e filosofias judaicas e africanas se cruzam em uma conversa entre pensadores e artistas que ao mesmo tempo exercem papéis protagonistas na prática da religião.

Nilton Bonder e Leda Maria Martins, com mediação de Ilana Feldman

16h: Rir pra não chorar?

Freud escreveu que o humor judaico seria uma forma de agressão sublimada das vítimas de perseguição. Outros dizem que a origem desse humor remonta a Abraão, informado por Deus de que Sarah teria um filho aos 91 anos. De todo modo, o humor pode funcionar como mecanismo de defesa contra injustiças ou possibilidade amigável de autocrítica. Levado a sério no judaísmo, ele se mistura com todos os gêneros artísticos e literários. Nem só de comédia vive o humor.

Luis Miranda e Michel Melamed, com mediação de Stephanie Borges

Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo (FliMUJ)

De 6 a 9 de outubro

Rua Martinho Prado, 128

Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis na plataforma Sympla