Festival de cinema cancela homenagem a José Dumont, preso por suspeita de estupro e pedofilia

16/09/2022 | 01:10



Depois de José Dumont ser preso por suspeita de estupro e pedofilia na última quinta-feira, dia 15, o festival de cinema Cinefantasy resolveu cancelar a homenagem que faria neste ano ao artista.

Em comunicado oficial, a organização do evento diz:

É com muito pesar que a organização da 14ª. Edição do Cinefantasy acaba de cancelar a homenagem e a Mostra dedicada ao ator José Dumont. Devido acontecimentos recentes envolvendo o ator, lamentamos e registramos que a organização do festival não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados e foi escolhido pela sua bela carreira profissional. A 14ª. Edição do CINEFANTASY ? um dos principais Festivais da vanguarda do Cinema Fantástico, continua com a sua programação onde estão sendo exibidos 115 filmes ? 14 longas metragens e 92 curtas-metragens nas mostras competitivas com sessões inéditas sendo exibidas no Reserva Cultural e Cine Satyros Bijou até o próximo domingo.

Lembrando que após toda a polêmica vir à tona, a TV Globo também se posicionou sobre a participação do ator na produção Todas as Flores, que vai para o catálogo da Globoplay em outubro.