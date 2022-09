Anitta desabafa e aumenta rumores de término com Murda Beatz: No caminho de encontrar meu novo eu

15/09/2022 | 09:11



Mais uma vez Anitta deu o que falar! Ao compartilhar um desabafo na madrugada desta quinta-feira, dia 15, no Twitter, a poderosa colocou mais lenha na fogueira sobre seu suposto término com Murda Beatz. Para quem não se lembra, os rumores começaram depois que a cantora fez alguns posts bem misteriosos em sua conta do Twitter. Agora, usando novamente a rede social, ela escreveu um texto em inglês e falou sobre fazer mudanças em sua vida, o que fez com que muitos seguidores achassem que ela estava falando sobre o suposto fim de namoro.

Quando você faz uma visão geral das coisas e o que você vê não parece certo e não faz você se sentir bem... é hora de fazer algo a respeito. Se você não fizer isso sozinho, a vida fará com que você se mova, começou ela.

Em seguida, Anitta continuou o post, mas sem dar mais explicações:

Escolhas. Mudanças. A vida não é nada além de razoável. Ok, eu entendi... no meu caminho para encontrar meu novo eu, completou.

Os rumores do término do namoro de Anitta e Murda iniciaram após ela vencer o VMA. Logo em seguida, os dois pararam de se seguir nas redes sociais e ambos têm feito publicações que deixam ua pulga atrás da orelha dos fãs, o que aumenta ainda mais os boatos.

Até o momento, nem a cantora, nem o produtor confirmaram o fim.