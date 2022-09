Rei Charles III se irrita com uma simples caneta e gera meme nas redes sociais

14/09/2022 | 12:11



Como você vem acompanhando, Rei Charles III já anda participando de alguns compromissos reais após a morte da Rainha Elizabeth II e já protagonizou um meme. O monarca acabou se estressando severamente com nada mais, nada menos do que uma caneta.

Pois é, Rei Charles III acabou dando o maior piti enquanto assinava alguns documentos na última terça-feira, dia 13, durante a sua passagem pela Irlanda do Norte, enquanto estava acompanhado de sua esposa, Camilla Parker - a rainha consorte.

O problema com a caneta foi que ele expressou bastante impaciência porque ela começou a sujar a sua mão com tinta. Inicialmente, Rei Charles III até perguntou a equipe qual era a data certa a ser colocada na assinatura e percebendo que também errou a data, foi então que ele deu seu primeiro chilique.

As imagens, claro, chegaram nas redes sociais e muitas pessoas entenderam que aquilo era ótimo para se tornar um meme e outros ficaram bem assustados com a falta de paciência com uma coisinha tão simples.