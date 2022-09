Estreia de A fazenda é marcada por peões na baia, dinâmica e muita treta

14/09/2022 | 01:10



Já pode comemorar, nesta terça-feira, dia 13 foi a tão esperada noite de estreia de A fazenda 14! E o reality já esta pegando fogo, viu? Com apenas três dias de confinamentos os peões já começaram a mostrar que não vieram para brincadeira.

Os peões chegaram e perceberam um detalhe para lá de importante, não tinha camas suficientes para todos. Eita! Pois é, já teve gente que chegou e foi direto para a Baia.

Para decidir qual o quarteto que ia ficar com o perrengue, os peões foram participar de um a dinâmica, que foi feita em duplas. Para piorar, as quatro pessoas que foram para a Baia perderam o direito de participar da prova do Fazendeiro da semana

Basicamente, para saber quem ia dormir na baia, os peões iam escolhendo as duplas que na opinião deles não deveriam dormir na sede. No final, os quatro que sobrasem seriam os azarados da semana.

E se você acha que foi tudo tranquilo, achou errado! Os quatro peões que foram para a Baia não curtiram nada a estratégia dos companheiros e foram tirar satisfação. Eita!

E os peões já conheceram o campo de provas, para disputar as seis vagas na primeira prova do Fazendeiro da semana. A dinâmica do desafio foi em duelos, onde dois peões disputavam juntos e tinham que pegar no ar um bastão lançado em uma plataforma.

Depois de duas fases de duelo, Shay, Pelé, Lucas, Alex, Pétala e Tiago foram os classificados da noite e vão disputar a primeira prova do Fazendeiro

Já teve alfinetada, viu? Vini e Shay se estranharam, pois Vini cobrou a posição que Shay tinha dito de evitar disputar com mulheres. Eita.

A dinâmica ao vivo da ultima segunda-feira, dia 12, também rendeu bastante. Alex foi tirar satisfação com Bruno, que falou que ela seria seu principal adversário dentro do jogo e acusou o peão de levantar bandeiras fora de contexto.

Deolane não gostou nada de ser chamada de manipuladora por Shay e jogou várias indiretas para o rival.

Pois é, o reality rural mais aguardado do ano já começou pegando fogo, e aí, já está torcendo por alguém?