Naka vence Kaik no desafio final e é o grande campeão do Ilha Record 2

09/09/2022 | 02:10



Hoje foi dia de conhecer o grande campeão do Ilha Record 2! Depois de uma temporada eletrizante, cheia de brigas, desafios de tirar o folego, romance e muitas estratégias, todos os exploradores se reuniram ao vivo.

E não foi só isso, hoje também conhecemos o felizardo que foi escolhido pelo público como participante favorito, que mais entregou entretenimento.

Mas antes, foi hora de relembrar a trajetória dos exploradores. teve gente que não saiu da caverna, outros que até conseguiram chegar longe e os que protagonizaram vários momentos tensos.

E para quem achou que hoje não teria nenhuma lavação de roupa suja, se enganou. Sincera, Jaciara falou sobre se sentir alvo de Solange durante o programa.

Vale lembrar que na última quarta-feira, Kaik e Naka, com a ajuda de Solange e Fábio, disputaram as duas primeiras etapas do grande desafio, que consistia em três provas cronometradas, aquele que fizesse o menor tempo com a soma de todas, ganhava.

O último desafio foi bem difícil e exigiu força e rapidez dos finalistas, eles precisaram encher dois postes com água do mar, puxando com um balde. Um dos cilindros liberava um pergaminho com coordenadas para o baú e o outro a chave para abri-lo. Depois eles precisavam montar o barco de madeira que estava dentro do baú e por fim para o cronômetro. E Kaik, que tinha uma vantagem a mais que Naka, começou ganhando as chaves.

E se primeira parte da prova foi complicada, mais difícil ainda foi encontrar o baú

As duas duplas conseguiram encontrar as peças e montar o barco, mas o maior mistério era saber quem fez o melhor tempo.

Mas, antes de sabermos quem ganhou meio milhão de reais, foi a vez de Mariana Rios revelar quem foi o explorador que recebeu mais votos do público de casa.

Solange foi a grande escolhida e ganhou o prêmio de 250 mil reais! Parece que o jeito sincero da exploradora agradou muita gente.

E, o finalista que teve o melhor desempenho durante as provas e conseguiu terminar as três em menos tempo foi Naka! O surfista levou a bolada de meio milhão de reais e ainda conquistou o coração da Ste.