Ao menos 14 pessoas morrem após naufrágio próximo a Belém, no Pará

Pelo menos 14 pessoas morreram após uma embarcação naufragar na região da Ilha de Cotijuba, distrito de Belém, no Pará. Segundo a prefeitura da capital paraense, a lancha saiu da Ilha de Marajó ainda na manhã desta quinta-feira, 8. As buscas por desaparecidos continua. As causas do acidente não foram divulgadas.

Helder Barbalho, governador do Pará, lamentou as mortes em suas redes sociais: "Nós estamos todos mobilizados desde as primeiras horas para resgatar as pessoas que ainda não foram encontradas", afirmou. Segundo ele, a embarcação que naufragou era clandestina e o seu proprietário já teria sido notificado de irregularidades outras três vezes.

"Ele pegou uma terceira embarcação com essa ambição desmedida por continuar mesmo clandestinamente trabalhando. E aconteceu essa tragédia", afirmou.

O naufrágio ocorreu próximo à ilha de Cotijuba, distrito de Belém. Foto: Prefeitura de Belém

O número exato de vítimas e pessoas a bordo da lancha ainda não foi confirmado pelas autoridades, que seguem buscando outros passageiros desaparecidos. Ao todo, nove embarcações e um helicóptero participam das buscas e um gabinete de crise com as forças de segurança foi criado para acompanhar as investigações.

A prefeitura de Belém deslocou efetivos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Fundação Escola Bosque (Funbosque), Guarda Municipal e Comissão de Defesa Civil. Quem tiver informações sobre o paradeiro de algum passageiro, pode entrar em contato através do telefone (91) 98899- 6323, durante 24 horas.