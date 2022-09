5 opções de cursos para quem gosta de jogos eletrônicos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/09/2022 | 09:55



Em 2021, houve crescimento de 600% no número de exportações de games desenvolvidos por profissionais do País. Dados da Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames) ainda apontam que, ao todo, a receita estimada desse segmento foi de R$ 11 bilhões no ano passado e a expectativa é de que haja aumento de 6% em 2022.

De acordo com a coordenadora dos cursos de Ensino a Distância (EAD) da Faculdade Anhanguera, professora Michele Cristina Branco Santos, a oportunidade de exposição de grandes marcas no metaverso e a facilidade com que jovens lidam com telas são alguns dos fatores de sucesso desse mercado. “O cenário positivo cria vagas de emprego para trabalhadores qualificados. Com a grande demanda em novas produções, os graduados nessa área conseguem espaço no desenvolvimento de jogos em plataformas online”, explica.

Além da paixão por eletrônicos, o interesse pelo campo da tecnologia é necessário para dominar técnicas de programação e se aprofundar nas discussões sobre Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). Para os interessados em seguir carreira no ramo dos games, a especialista recomenda cinco graduações disponíveis na Academia Tech da Anhanguera. Confira!

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Jogos Digitais

O curso de Jogos Digitais prepara o estudante para todas as etapas de criação de um novo título. Uma vez graduado, o profissional será capaz de desenvolver narrativas, projetar, implementar, testar e divulgar games com apelo a diferentes públicos e poderá criar roteiros, dinâmicas e estratégias para entreter os jogadores e alavancar negócios.

2. Desenvolvimento Mobile

Dados da Abragames apontam que 74,5% da população joga com alta frequência, por conta de opções disponíveis em plataformas móveis. O profissional de Desenvolvimento Mobile consegue criar softwares adequados para as especificidades de smartphones, como tamanho de tela, capacidade de armazenamento, consumo de memória, dados de bateria, Bluetooth e geolocalização.

3. Design Gráfico

A aparência dos games é um dos fatores de maior potencial para captação de diferentes públicos. Um dos caminhos possíveis para os graduados em Design Gráfico é a carreira como desenhista de jogos. O especialista está apto para estudar tendência de artes visuais, além de planejar e executar projetos para empresas do mercado de eSports.

4. Engenharia da Computação

O engenheiro de computação tem familiaridade com o desenvolvimento de softwares e hardwares e pode contribuir para o universo dos jogos eletrônicos com suas habilidades específicas. Os formados por esse curso têm visão crítica para resolução de problemas e conseguem implementar sistemas, bem como modelos eletrônicos e computacionais.

5. Engenharia de Softwares

O engenheiro de softwares foca as demandas da área de Tecnologia da Informação e se prepara para lidar com o desenvolvimento e a programação de processos digitais. Dessa forma, o especialista é capaz de adaptar games para diferentes plataformas e trabalhar na atualização de jogos eletrônicos, além de atuar nas principais áreas do ramo, como Arquitetura de Software, Gestão de Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de Software.