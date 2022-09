Taxa anual do CPI em países da OCDE desacelera a 10,2% em julho

06/09/2022 | 07:40



A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou levemente em julho, a 10,2%, à medida que o avanço nos preços de energia perdeu força na maior parte da região, segundo comunicado divulgado pela OCDE nesta terça-feira. Em junho, o CPI anual da região havia sido de 10,3%.

Apenas os preços de energia na OCDE subiram 35,3% em julho ante igual mês do ano passado, após saltarem 40,7% na mesma comparação de junho. No G-7, que reúne as sete maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI diminuiu de 7,9% em junho para 7,6% em julho. No G20, a taxa ficou em 9,2% em julho, repetindo a do mês anterior.