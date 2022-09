Pedro Scooby se derrete ao mostrar ultrassom da filha, Aurora

05/09/2022 | 13:11



Pai babão! Após curtir o Rock in Rio 2022 ao lado da sua esposa, Cintia Dicker, Pedro Scooby começou a segunda-feira, dia 4, de olho na sua herdeira, Aurora. A bebê, vale pontuar, é a primeira filha do surfista com a modelo.

Nos Stories do seu Instagram, Scooby postou uma foto no médico e presenteou os seus fãs ao mostrar ultrassom da bebê. Na postagem, ele desejou um ótimo dia:

Bom dia Aurora, escreveu ele, completando com a imagem de um coração.

Além de ver a bebê, Scooby também postou uma linda foto ao lado da amada e se declarou.

Nos últimos dias, Scooby contou que passou por um perrengue após não conseguir viajar com os seus três filhos, Liz, Bem e Dom, frutos do antigo casamento com Luana Piovani. O surfista acabou sendo resgatado pela amiga, Letícia Bufoni.