Marquinhos vê Juventus como teste difícil para o PSG na Liga dos Campeões

04/09/2022 | 09:30



De olho na estreia do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões na próxima terça-feira, contra a Juventus, o zagueiro brasileiro Marquinhos pede atenção redobrada de seus companheiros para o que considera um jogo complicado.

"Não espere uma partida tranquila. Será um jogo de alto nível e teremos que negociar bem, pois são pontos importante para a classificação. A Juventus é um time que coloca muito empenho nesses confrontos, e os times italianos são muito táticos", afirmou o jogador em entrevista ao Le Parisien.

O capitão do PSG elogiou a preparação da equipe e disse que o time vem de uma sequência de boas atuações.

"Foi a melhor preparação. Fizemos bons jogos até aqui no Francês. Na Liga dos Campeões sabemos que há um contexto diferente, mas a preparação está feita e temos que garantir fazendo um grande jogo em casa para vencer", comentou.

PSG e Juventus se enfrentam no Parque dos Príncipes, em Paris. As duas equipes estão no Grupo H, que tem ainda o Benfica e o Maccabi Haifa.

No Campeonato Francês, o time do técnico Christophe Galtier vem confirmando o seu favoritismo nesse início de competição. Em seis jogos foram cinco vitórias e um empate. Mas o que vem chamando a atenção é a ofensividade da equipe que marcou 24 gols no torneio até aqui.

Marquinhos falou, no entanto, da evolução que a defesa do PSG vem apresentando. "Nossa equipe é muito ofensiva, mas estamos conseguindo controlar bem as oportunidades adversárias. É importante ser eficaz atrás, porque na frente temos muita qualidade."

Por fim ele falou do argentino Messi, único atleta entre Neymar e Mbappé que iniciou todos os jogos na volta das férias como titular. "É bom para ele, pois está muito confiante. É muito experiente, mas quando precisar respirar (descansar) vai ser o primeiro a dizer ao treinador completou.