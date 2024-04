Com time misto, Atlético-MG bate Cuiabá e vira líder provisório do Brasileirão

Sem Hulk e com Gustavo Scarpa de lateral-esquerdo, o Atlético-MG se impôs sobre o Cuiabá na Arena Pantanal e venceu por 3 a 0 neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vargas, Paulinho e Scarpa, com gol à la Ronaldinho Gaúcho de falta, por baixo da barreira, foram os autores dos gols que deixaram o time mineiro na liderança provisória da tabela, com oito pontos. O Cuiabá segue na lanterna, ainda sem pontuar e com um jogo a menos.

Com toques rápidos e transições, o Atlético-MG controlou a partida desde o primeiro tempo. A primeira boa chance de gol veio com Vargas, que recebeu em velocidade e Walter fez grande defesa. O Cuiabá só conseguia chegar com perigo no ataque na bola parada, em cobrança de falta de Rikelme, defendida por Everson.

Dominante, não demorou muito para o time mineiro abrir o placar. Paulinho cruzou na medida para Vargas cabecear no contrapé do goleiro, aos 27 minutos. Antes, os visitantes tiveram um pênalti anulado pelo VAR. O time de Gabriel Milito seguiu com mais posse de bola e chegou a marcar o segundo na reta final, mas o gol de Vargas foi anulado por toque de mão do chileno.

Na segunda etapa, o Atlético-MG não mudou a postura. Seguiu se impondo em campo e Scarpa marcou um golaço, aos 15, cobrando falta rasteira, por debaixo da barreira, à la Ronaldinho Gaúcho. Ao perceber os atacantes tentando o cabeceio, ele tocou rasteiro por baixo. Se antes, o Cuiabá não conseguia construir em campo, após o segundo gol, o time perdeu a concentração em campo, com diversos erros de passes.

Aproveitando o adversário fragilizado, Vargas invadiu a área e foi derrubado por Marllon. Após revisão no VAR, o pênalti foi marcado. Paulinho deslocou Walter e marcou o terceiro, aos 33. Com a vitória mais que encaminhada, o time diminuiu a intensidade e ainda viu Bruno Fuchs ser expulso, com o segundo amarelo, aos 40. Com um a menos, o Atlético-MG se fechou na defesa e esperou o tempo passar para sair com mais três pontos.

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG volta a campo no dia 4 de maio, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. O Cuiabá vai receber o Palmeiras no domingo, dia 5. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético recebe o Sport, terça-feira, na Arena MRV, enquanto o Cuiabá vai enfrentar o Goiás, na quinta-feira, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 0 X 3 ATLÉTICO-MG

CUIABÁ - Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre; Denilson (Guilherme Madruga), Fernando Sobral (Lucas Fernandes) e Rikelme; Clayson (Eliel), Isidro Pitta (Luciano Giménez) e Derik Lacerda (André Luís). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos (Igor Rabello) e Gustavo Scarpa (Guilherme Arana); Otávio, Alan Franco (Pedrinho), Zaracho (Igor Gomes) e Alisson; Paulinho (Alan Kardec) e Vargas. Técnico: Gabriel Milito.

GOLS - Vargas, aos 27 minutos do primeiro tempo. Scarpa, aos 15, e Paulinho (pênalti), aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Empereur, Matheus Alexandre e Denilson (Cuiabá); Igor Gomes, Alan Franco e Maurício Lemos (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Fuchs (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).