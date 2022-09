Maria Lina Deggan, ex de Whindersson Nunes, está vivendo um novo amor, diz colunista

04/09/2022 | 09:10



Alerta de novo romance na área! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, foi vista em clima de romance com o empresário Valmir Wanderley em Maceió, no Alagoas.

A influenciadora e o empresário ainda não compartilharam nenhum clique juntos, mas estavam na mesma festa de casamento - já que postaram Stories da mesma cerimônia. Valmir trabalha na área de eventos, e tem um perfil no Instagram repleto de fotos de viagens e festas.

Vale lembrar que Maria Lina ficou noiva de Whindersson em 2021, quando os dois esperavam um bebê. Infelizmente, João Miguel nasceu prematuro e faleceu. O relacionamento dos dois terminou em agosto do mesmo ano.

No entanto, Whind e Maria não perderam o contato, e chegaram a fazer uma viagem para o Egito juntos, no primeiro aniversário de morte do filho.