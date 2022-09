Setor de turismo retoma volume de receitas pré-pandemia, diz CNM

Da Redação



04/09/2022 | 00:00



A tão esperada retomada do setor de turismo, um dos mais afetados na pandemia da covid-19, já é realidade, pouco mais de dois anos após as restrições impostas pela doença no mundo. A Confederação Nacional de Municípios (CNM), entidade que representa os municípios de todo o país, publicou levantamento esta semana segundo o qual em pouco menos de um ano, o segmento turístico apresentou recuperação de 290 mil das vagas de emprego, destacando-se bares e restaurantes, com 220,5 mil, e serviços de hospedagem, 61,2 mil empregados.

Expectativa de crescimento

Por sua vez, em recente estudo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou de 3,5% para 4,3% a expectativa de crescimento do turismo em 2022, em relação ao ano passado, devido à tendência de atendimento à demanda reprimida nos últimos anos. Esse aumento impacta diretamente na geração de emprego e renda. No mês de junho foi observado que, do total de 1,8 milhão de novas vagas de emprego criadas no país, 116 mil foram no setor de turismo e a expectativa é de que o setor encerre o ano de 2022 com 319,4 mil postos de trabalho criados.

Queda pós-pandemia

Nos seis primeiros meses da pandemia, observou-se uma queda nos empregos formais gerados pela atividade turística: 526,5 mil, o equivalente a 15% da força de trabalho do segmento. Mas desde maio de 2021, os saldos mensais entre admissões e desligamentos se mostraram positivo, reinjetando otimismo no setor.

Retomada dos voos

O aquecimento do setor de turismo pode ser observado também por meio da retomada dos voos. Mesmo com o valor das passagens muito altas, segundo a entidade, observa-se que após uma queda de 89% durante a primeira onda de Covid-19, iniciou-se um processo de recuperação dos aeroportos com vocação para o atendimento de demandas regionais, que já voltaram a operar normalmente, recuperando o movimento que era habitual.

Serviços em alta

Para o setor de serviços, a despeito da aceleração de preços, a CNC revisou de 1,9% para 2,5% a previsão de alta do volume de receitas deste ano em relação a 2021. O volume de receitas do setor de serviços cresceu 0,7%, em junho, em relação a maio de 2022, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a alta de 6,3% foi a 16ª seguida.

Investimentos regionais

A Região Administrativa de Campinas lidera o ranking regional de investimentos anunciados no Estado de São Paulo nos primeiros sete meses do ano, com total de R$ 16,57 bilhões. O montante representa praticamente um terço dos R$ 50,43 bilhões programados para todo o Estado segundo a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp) divulgado na quinta-feira, 1º, pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

Em relação à região de Campinas, segundo o órgão, é o maior valor desde 2012, chegou a R$ 17,14 bilhões. Quatro empresas – duas montadoras, uma fabricante de papel e a Petrobras – são responsáveis por 89,92% do montante.

Ciência paulista

A Unesp e a Volkswagen do Brasil firmaram acordo para o desenvolvimento de pesquisas e experimentos para a inclusão de fibras naturais na confecção das peças que formam o acabamento interno dos veículos produzidos pela montadora. A ideia é que algumas partes dos carros que hoje são fabricadas com plásticos, como o painel, forros ou acabamento interno das portas, passem a incluir fibras naturais em sua composição. O objetivo é reduzir a pegada de carbono no processo produtivo da montadora, reduzir o peso do veículo e permitir a reciclagem integral dessas peças.

Em Botucatu

O desenvolvimento das pesquisas e a realização de experimentos ficarão a cargo do Residuall– Laboratório de Bioprocessos e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp, no câmpus de Botucatu,

Copa do Mundo vem aí

A Copa do Mundo da Fifa, que será realizada entre os meses de novembro e dezembro no Catar, deverá injetar R$ 20,3 bilhões na economia brasileira, segundo estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).



Breves do Interior

? A JCR Incorporadora anunciou plano de negócios para os próximos dois anos em Sorocaba, com investimento de R$ 1 bilhão em novos empreendimentos e a criação de 1.200 empregos.

? Inaugurada quinta-feira, 1º, a Cervejaria Rio Preto, antiga cervejaria Velvet, em São José do Rio Preto. Investimento de R$ 500 mil e geração de 15 empregos.

? A Saint-Gobain Abrasivos, líder no mercado de lixas abrasivas, reinaugurou a unidade de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, investiu cerca de R$ 40 milhões. Os investimentos devem dobrar a capacidade de produção da unidade.

? A Expoflora, em Holambra, volta a ser realizada de forma presencial em 2022. A expectativa é de que receba cerca de 230 mil turistas de todo o Brasil de 2 a 25 de setembro.