Campanha do Agasalho alcança 200 mil itens doados neste ano

Da Redação



01/09/2022 | 08:40



O Fundo Social de Solidariedade de Santo André deu sequência às ações em prol do bem-estar da população andreense e entregou ontem, em formato drive-thru, mais 30 mil itens da Campanha do Agasalho para 20 entidades assistenciais. Com a entrega, foi ultrapassada a marca de 200 mil itens distribuídos em 2022.

No dia em que a previsão do tempo aponta temperatura mínima de 9 ºC, a distribuição foi ainda mais simbólica e gerou agradecimento dos representantes das instituições de assistência social presentes. “É com muita alegria que a gente está aqui, representando as 20 entidades, e quero agradecer o prefeito Paulo Serra, a Ana Cláudia, a Denise, a Juvenide, que têm sido como um braço para nos ajudar neste desafio. Nos últimos dias cresceu a demanda e os pedidos e o Fundo Social tem nos ajudado. Então só temos agradecimento”, afirmou Renan Andrade, da Assembleia de Deus de Santo André.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) participou do evento e auxiliou na entrega dos itens, entre cobertores, agasalhos, cachecóis, calçados e outros, que serão repassados pelas entidades às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Solidariedade permanente durante todos os meses do ano: este é um grande legado que criamos e deixaremos, porque as campanhas sempre existiram, mas em Santo André ela é permanente em parceria com a iniciativa privada. O que às vezes sobra na nossa casa sobra para quem mais precisa. As pessoas não tinham onde doar fora das campanhas e as Lojas Solidárias resolveram este problema”, disse Serra.

As arrecadações da Campanha do Agasalho seguem em aproximadamente 200 pontos do município até o fim do inverno e de maneira contínua nas Lojas Solidárias dos quatro shoppings centers do município (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho).

“Nossa campanha em Santo André é diferente de todas as outras no Estado, porque temos as quatro unidades nas Lojas Solidárias funcionando de maneira perene. Então o que não servir mais para o munícipe e estiver em bom estado, pode ser deixado nas Lojas Solidárias. Assim, esse item vai chegar a quem mais precisa”, reitera a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Cláudia de Fabris.