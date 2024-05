Anchieta e Imigrantes apresentam mais congestionamento ao final do dia

Segundo último boletim de trânsito da Ecovias, as rodovias Anchieta e Imigrantes apresentam lentidão no começo da noite desta terça-feira (14). Ao sentido litoral, o congestionamento predomina do km 35 ao 40, enquanto para a Capita, o trecho é do km 19 ao 17.

Já para quem aposta na Imigrantes, o foco de trânsito é no sentido litoral, tanto do km 62 ao 40, como do 67 ao 70.