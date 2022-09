São Caetano anuncia nova gestão esportiva e administrativa

Pedro Lopes

01/09/2022 | 08:21



A diretoria do São Caetano emitiu na tarde de ontem uma nota oficial através do Instagram, dizendo que o clube passa a ter uma nova gestão administrativa e esportiva. A LGM Serviços de Escritório & Entretenimentos Ltda passa a ser responsável pelos serviços do Azulão a partir de hoje. Na descrição do post, o clube diz que a empresa se firmou como um grande patrocinador nos últimos meses.

Confira a nota oficial publicada pelo São Caetano na manhã de ontem:

“O São Caetano Futebol vem por meio desta informar que a gestão administrativa e esportiva do time a partir do dia 01 de setembro de 2022 passa a ser de responsabilidade da empresa LGM Serviços de Escritório & Entretenimentos Ltda. A empresa se firmou no clube com o patrocínio master nos últimos meses e após contrato assinado com a atual diretoria assume a gestão do São Caetano Futebol, dando sequência às suas atividades e compromissos esportivos”.