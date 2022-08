Jade Picon explica silêncio em meio a polêmicas envolvendo seu nome: Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa

31/08/2022 | 08:10



Jade Picon usou as suas redes sociais para interagir com os seus fãs e comentar um pouco sobre as polêmicas envolvendo o seu nome. A influenciadora explicou que prefere manter a sua saúde mental acima de qualquer coisa e por isso prefere ser mais discreta.

- Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os doze anos que estou na internet. Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar... Não vou me fazer refém do que as pessoas acham, dando essa energia de mim e o meu tempo, porque vai me fazer mal. Foi um mecanismo que encontrei há muito tempo, iniciou.

E finalizou:

- Não sei nem o que tem que acontecer. Geralmente seguro a minha onda e deixo. Quer falar em cima do meu nome? Beijo para você. O máximo que vai ter de mim é o meu silêncio. É sobre a minha paz. Prefiro ficar caladinha para vencer.

Vale pontuar que a atriz viu o seu nome envolvido com Gabriel Medina após um suposto beijo e recebeu algumas críticas após ser escalada para a nova novela da Rede Globo.