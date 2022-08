CPI anual da zona do euro atinge novo recorde de 9,1% em agosto

31/08/2022 | 07:14



A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro atingiu a máxima histórica de 9,1% em agosto, superando o recorde anterior de 8,9% observado em julho, ainda pressionada pela disparada dos preços de energia em meio à guerra da Rússia na Ucrânia, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 31, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade da taxa em 8,9%. Apenas os custos de energia deram um salto anual de 38,3% neste mês, após subirem 39,6% em julho.

O CPI recorde amplia pressões para que o Banco Central Europeu (BCE) siga elevando juros. O BCE, que busca inflação constante de 2%, aumentou suas principais taxas de juros em 50 pontos-base em julho e a expectativa é que volte a ajustá-los em reunião de política monetária na próxima semana.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 4,3% em agosto. Neste caso, o projeção do mercado era de alta de 4,1%. Com informações da Dow Jones Newswires.