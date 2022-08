PIB (final) da França avança 0,5% no 2º trimestre ante 3 meses anteriores

31/08/2022 | 07:09



O Produto Interno Bruto (PIB) da França avançou 0,5% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre deste ano, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (Insee). O resultado veio em linha com a leitura preliminar. O indicador representa aceleração frente à queda registrada no primeiro trimestre de 2022, que foi de 0,2% na comparação trimestral.