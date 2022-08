Bolsas da Ásia fecham mistas, após mais perdas em NY e PMIs chineses

31/08/2022 | 07:06



As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 31, após Wall Street acumular perdas pelo terceiro pregão seguido e enquanto investidores digeriram os últimos dados de atividade econômica (PMIs) da China.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,37% em Tóquio nesta quarta, a 28.091,53 pontos, enquanto o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com alta marginal de 0,03%, a 19.954,39 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,86% em Seul, a 2.472,05 pontos, e o Taiex subiu 0,95% em Taiwan, a 15.095,44 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas: o Xangai Composto recuou 0,78%, a 3.202,14 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 1,95%, a 2.096,07 pontos.

O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York ficarem no vermelho pelo terceiro pregão consecutivo ontem, à medida que dados fortes dos EUA sustentaram apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá manter a postura agressiva e mais uma vez elevar seus juros básicos em 75 pontos-base, em setembro.

Já na China, o PMI industrial oficial subiu para 49,4 em agosto, superando ligeiramente as expectativas, mas permaneceu abaixo do nível de 50 que indica contração na manufatura. O PMI de serviços chinês, por sua vez, caiu para 52,6 neste mês, sugerindo expansão mais contida do setor. Além disso, várias cidades chinesas, como Shenzhen, Chengdu e Dalian, voltaram a endurecer restrições de combate à covid-19, segundo a Reuters.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu Wall Street, e o S&P/ASX 200 caiu 0,16% em Sydney, a 6.986,80 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.