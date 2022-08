Chris Rock nega convite para apresentar Oscar 2023

30/08/2022 | 14:42



O humorista Chris Rock afirmou ter recusado um convite para ser o apresentador do Oscar 2023. Segundo o jornal Arizona Republic, o comediante teria dito isso durante um de seus shows de comédia stand-up no domingo, 28, no Arizona, Estados Unidos.

No show, Rock fez piada e comparou retornar ao evento com uma vítima que volta ao local de um crime. O comediante participou, ainda que involuntariamente, da cena mais marcante da cerimônia deste ano, em março, quando recebeu um tapa do ator Will Smith enquanto apresentava a categoria de melhor documentário. Na ocasião, Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada da mulher do ator, a atriz Jada Pinkett Smith, que tem alopecia. Smith não gostou, subiu ao palco e agrediu o comediante.

A Academia de Artes e Ciências de Hollywood, que organiza a festa do Oscar, não confirmou o convite a Rock, que ainda fez piada sobre o papel do boxeador Muhammad Ali que Smith interpretou no filme Ali (2001): "Ele é maior do que eu. O estado de Nevada não aprovaria uma luta entre mim e Will Smith".

Em abril, a Academia anunciou que Smith havia sido banido da premiação por dez anos por causa da agressão. No dia seguinte ao evento, o ator pediu desculpas ao comediante em publicação nas redes sociais e só voltou a tratar do assunto em um vídeo divulgado em julho, quando pediu desculpas novamente e falou mais sobre o episódio.