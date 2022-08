Justin Bieber pode cancelar apresentação no Rock in Rio

30/08/2022 | 13:10



Justin Bieber, um dos artistas mais esperados do Rock in Rio 2022, que começa no próximo sábado, dia 3, ainda não deu certeza de que irá se apresentar no festival, segundo informações publicadas nesta terça-feira, dia 30, pelo colunista Lucas Pasin. O cantor que recentemente teve um problema de saúde, pode fazer igual Lady Gaga na edição de 2017 e às vésperas do evento anunciar o cancelamento de sua participação.

Recentemente, no dia 18 de agosto, os fãs de Justin foram surpreendidos com uma notícia de que não haverá mais Meet & Greet com o artista, como você já viu anteriormente. Segundo o site oficial da empresa que está organizando os shows, a T4F, a medida foi tomada pela saúde dele, que sofreu da rara síndrome de Ramsay Hunt.

De acordo com o jornalista, fontes dos bastidores da organização se preocupam com a possibilidade de Bieber não fazer o show no festival. Além disso, o cantor tem apresentações individuais marcadas e ainda segundo Pasin, a empresa que está responsável por esses eventos também teme o cancelamento do rapaz.

Procuradas pelo colunista, as assessorias afirmaram que não existe preocupação com a possibilidade de Justin não participar dos eventos.