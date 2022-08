Ciro Gomes apaga tweet com crítica etarista a Lula

29/08/2022 | 15:54



O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, apagou, após críticas, um tweet no qual relacionava o baixo desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate deste domingo, 28, com sua idade, sugerindo que o petista não tem mais capacidade para conduzir o País e atuar contra "a direita sanguinária".

"Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco - fisicamente, psicologicamente e teoricamente - para enfrentar a direita sanguinária?", publicou o ex-governador do Ceará, que recebeu críticas pela publicação.

Como resposta, a campanha de Lula publicou nas redes um compilado de trechos do debate promovido ontem pela Band. "Ontem, no debate da Band, Lula tratou Ciro Gomes com respeito", dizia o tweet, com trechos de interações entre os dois candidatos.

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem feito uma série de críticas semelhantes ao ex-presidente, tentado uma reprise da "Sleepy Joe", estratégia do ex-presidente norte-americano Donald Trump, durante sua campanha à reeleição, contra o atual presidente dos EUA, Joe Biden, devido a sua idade.