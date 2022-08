Gustavo Corasini, o Tadeu de Pantanal, lamenta morte do amigo: - Vai deixar saudade

29/08/2022 | 08:10



Na noite do último domingo, dia 28, o Fantástico conversou com Gustavo Corasini, o Tadeu da novela Pantanal, que foi atropelado na última terça-feira, dia 23, e está internado após sofrer fraturas no braço, perna, bacia e passar por cirurgia.

Em conversa com o programa, o ator lamentou a morte do amigo Eduardo, de 13 anos de idade, que foi atropelado junto com ele mas infelizmente não resistiu aos ferimentos:

- Considerava ele como um irmão mesmo. Gostava muito dele. Ele era um ótimo amigo, ótimo irmão, ele sempre estava cuidando dos irmãos dele lá. Um ótimo filho também, sempre estava ajudando a mãe dele. Vai deixar saudade, mas eu sei que agora ele está em um lugar melhor e que vai ficar tudo bem, disse.

O ator José Loreto, que vive o Tadeu adulto no remake, enviou uma mensagem de carinho a Gustavo que também foi exibida no programa:

- Dá-lhe, Gustavo, Tadeuzinho, menino doce, ator maravilhoso. Estou aqui em nome de toda família do Pantanal para desejar melhoras, toda força e todo amor do mundo. Você é muito especial, e conte com a gente.

Vale lembrar que Gustavo fez uma promessa para Márcia Delfino, mãe do seu grande amigo.