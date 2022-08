Prefeitura de Mauá reforçará hoje vacinação contra Covid-19 e gripe

A Prefeitura de Mauá realiza hoje, das 9h às 17h, reforço à vacinação contra a gripe e a Covid-19. Profissionais da saúde aplicarão doses do imunizante no estacionamento de funcionários do Paço Municipal, com acesso feito pela rua Rua Vitorino Dell’Antonia. A ação acontecerá durante o evento gratuito de lazer Domingou em Mauá.

Pode receber a vacina contra a Covid o público acima de 5 anos. Também estão aptas as crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Os pais ou responsáveis devem apresentar receituário, exames ou relatório médico, com até um ano de validade, com a descrição da comorbidade ou deficiência, além do CPF.

Pessoas acima de 18 anos e imunossuprimidos acima de 12 anos já podem tomar a quarta dose, desde que quatro meses após a aplicação da terceira. É preciso levar documento com foto (RG ou CNH) e a carteirinha com o registro das aplicações anteriores. A quinta dose está disponível para os imunossuprimidos com 40 anos ou mais, O imunizante contra a gripe está disponível para pessoas a partir dos seis meses de idade.