Região promove encontro para celebrar avanços da psicologia

28/08/2022 | 00:01



O Fórum de Coordenações de Cursos de Psicologia do Grande ABC promoveu, ontem, encontro que marcou a celebração dos 60 anos da regulamentação da psicologia como ciência e profissão no Brasil. O evento aconteceu na Universidade Metodista de São Paulo, primeira instituição de ensino superior da região a oferecer a formação na área.

O encontro reuniu estudantes e profissionais da psicologia, com a participação dos cursos ministrados, além da Metodista, pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), Fundação Santo André, Uninove Mauá, Anhanguera Santo André, Anhanguera São Bernardo e Faculdade de Medicina do ABC.

A programação contou com mesas de debate e homenagens a profissionais que contribuíram para a “construção, consolidação e expansão da psicologia no Grande ABC e que são referências no cenário nacional e internacional em pesquisa, ensino e atendimento nas mais diversas áreas”, detalhou Davi Ruivo, psicólogo e gestor do CRP-SP/ABC (Conselho Regional de Psicologia). “Esse foi, sem dúvida, um evento histórico em nossa região. Celebrou as práticas éticas, científicas e comprimetidas com a sociedade brasileira”, disse.