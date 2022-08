Atendimentos na saúde sobem 19% em Sto.André após parceria

Os atendimentos da área da saúde de Santo André aumentaram 19% nos últimos cem dias após a Prefeitura firmar parceria com a SPDM (Associação Paulista da Medicina), uma associação civil sem fins lucrativos. Em abril foram 52.484 atendimentos na rede de saúde. Em julho, 62.472, segundo dados do município.

A quantidade de profissionais que atuam no atendimento de urgência e emergência saltou de 523 em maio, quando a SPDM assumiu o controle da gestão, para 718 em agosto, o que representa alta de 37,2% no efetivo. Levando em consideração apenas os médicos, eram 50 profissionais no início da parceria e agora são 61 (alta de 22%). O número de enfermeiros também subiu passando de 123 para 169 (alta de 37,4%).

A associação prevê ampliar o número de servidores o que, consequentemente, ampliará o número de atendimentos.

“Há muito a fazer, e nós seguimos focados nas prioridades locais. Nossa perspectiva é fechar o mês de agosto com a ampliação da força de trabalho e iniciarmos a revitalização das unidades. Prevemos ainda a implantação de novos serviços de tecnologia e segurança, como a informatização do Samu e Unidades de Pronto Atendimento, vigilância patrimonial e vídeo monitoramento 24 horas em todas as unidades”, disse Mário Monteiro, superintendente da SPDM.

REALIDADE NACIONAL

A gerente de projetos da SPDM em Santo André, Vanessa Tsoufas, explica que a modalidade de parceria entre o ente público e associação é comum em todo País.

“O que muda para gente não é investimento. É administração do serviço. A gente presta um auxílio na administração do serviço público. Hoje em dia no Brasil existe muito isso. Em São Paulo, 100% do SUS (Sistema Único de Saúde) praticamente em atenção básica, especializada e urgência e emergência são organizações sociais”, disse.

O secretário de Saúde de Santo André, José Police Neto, afirmou que a parceria amplia o atendimento ao paciente do SUS, o que melho o serviço prestado.

“Ao completar cem dias com controle, metas e impactos sendo regularmente medidos, Santo André assume vanguarda de Gestão por Resultados da Saúde Pública no Brasil. Quem ganha é o morador e usuário do SUS de Santo André que terá a cada dia mais serviços de qualidade com recursos públicos melhor aplicados”, disse.

Cecília da Silva Guedes trabalha no sistema de saúde há pouco mais de 44 anos como atendende de enfermagem. Ela vivenciou todas as mudanças na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. “Mudou bastante. Na época o atendimento era apenas para criança. Muitas pessoas traziam crianças para tratamento aqui. Naquele período já era referência como hoje”, disse.