Fundo Social abre inscrições para curso de Gastronomia

27/08/2022 | 09:08



Na próxima segunda-feira (29) o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires abrirá inscrições para o curso de Fabricação de Pizzas e Salgados Assados. A iniciativa conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). No curso, os alunos aprenderão a planejar e executar operações de fabricação de pizzas e salgados, com aulas teóricas e práticas, além de conteúdo relacionado a gestão de vendas e finanças para microempreendedores. As aulas vão de 20 a 29 de setembro, sendo de segunda-feira a quinta-feira, com dois períodos: das 8h até as 12h, e das 13h até as 17h. O curso será promovido no próprio Fundo Social, localizado na avenida Francisco Monteiro, 2940 – Santa Luzia. As vagas são limitadas e a inscrição deverá ser realizada presencialmente no Fundo Social, por ordem de chegada. Os documentos necessários são: RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar. Para mais informações, o telefone é o 4827-8555.