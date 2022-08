Feira de Saúde oferece exames gratuitos para a população

Da Redação



O Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André, realiza hoje, das 9h às 17h, uma Feira de Saúde, evento que inclui atividades e palestras educativas com foco na promoção da saúde da população.

A Feira terá aproximadamente 400 prestadores, contando alunos e professores que supervisionarão as atividades, atendendo pessoas de todas as faixas etárias. O evento acontece no Ambulatório de Especialidades do Centro Universitário FMABC (Anexo 3), na Avenida do Conhecimento, s/n – Vila Príncipe de Gales, em Santo André.

Entre os serviços disponíveis estarão a campanha de doação de sangue e tipagem sanguínea, aferição de pressão arterial e de diabetes, exames de mamas, papanicolau, testes físicos gerais e avaliação de IMC (Índice de Massa Corporal). O evento também contará com orientações a respeito de cuidados gerais com a saúde, incluindo palestras sobre reabilitação pós-covid, conscientização sobre qualidade do sono, educação nutricional e instruções sobre carteira de vacinação. A programação apresenta ainda atividades que focam no bem estar físico e na saúde mental, com aulas de dança circular, tai-chi-chuan e “mindfulness”.

Organizada pelo Diretório Acadêmico Nylceo Marques de Castro, do curso de medicina, a Feira de Saúde conta com o apoio do Centro Universitário FMABC e participação de ligas acadêmicas que atuam nas modalidades assistenciais.

Além da medicina, também participam as graduações em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Tecnologia em Radiologia. As ligas são compostas por estudantes da faculdade e por professores orientadores, que coordenam e auxiliam em atividades como cursos, atendimentos ambulatoriais, trabalhos científicos e palestras. A Feira de Saúde é considerada uma importante integração dos acadêmicos com a comunidade regional. Supervisora da Feira, Maria Alice Tavares ressalta que essa é uma ocasião para conscientizar a comunidade sobre promoção à saúde. “A iniciativa é dos próprios alunos, e muito importante para a formação deles, já que os aproxima da população. Ficamos um ano preparando essas atividades e aguardamos mais uma vez uma grande participação do público”, explica.