São Bernardo FC pronto para o maior jogo de sua história

Pedro Lopes

Do Diário do Grande ABC



27/08/2022 | 08:32



Hoje ocorre o principal jogo da história do São Bernardo FC. A partida, que tem tudo para ser inesquecível para a torcida, é a da volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro acontece às 16h, no Estádio 1º de Maio. O adversário do Tigre é o time do Tocantinópolis-TO.

O show está marcado para às 16h, mas o espetáculo começa muito antes.

Os portões do estádio estarão abertos a partir das 14h, e a festa da torcida se inicia bem antes nas ruas de São Bernardo. Apesar da boa vantagem após o primeiro jogo fora de casa, o atacante Hugo Sanches demonstra seriedade antes da decisão da equipe.

“Temos que ter os pés no chão agora. A gente tem que respeitar sempre o adversário, independentemente do resultado que a gente conseguiu, porque tem o segundo jogo e sabemos que no futebol tudo pode acontecer”, afirma o atacante.

Já Márcio Zanardi, técnico da equipe, comenta sobre a expectativa para o jogo do Tigre, que além de estar muito próximo da Série C, faz sua melhor campanha na história da Série D, que disputa desde o ano de 2017.

“Fazer o que a gente vem fazendo o ano todo, é a nossa vigésima partida na Série D, e temos que entrar concentrados, propor o jogo e buscar o que é nosso, que é colocar o São Bernardo na Série C”, disse o técnico do time.

Em um clima descontraído, o capitão do São Bernardo Rodrigo Souza comenta se há uma aposta entre os jogadores em caso de acesso, como pintar o cabelo de amarelo, coisa que está na moda do mundo do futebol.

“Eu não tenho mais idade pra isso, já passei dessa fase de inventar, mas tem sempre uns que querem e gostam. Já não tenho muito cabelo, a barba já está querendo ficar branca. Mas é um momento bom e feliz de descontração, porém a concentração também é em todo momento, pois o futebol é um esporte complicado. Vamos manter o foco”, disse Rodrigo.