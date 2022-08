Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com ata do BCE, Alemanha e Fed

25/08/2022 | 13:29



Os mercados acionários da Europa tiveram sessão volátil, sem muito impulso nem sinal único, nesta quinta-feira, 25. Investidores avaliavam a ata da reunião do Banco Central Europeu (BCE), publicada nesta quinta, e também novos sinais da economia da Alemanha. Além disso, havia expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole, do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que deve trazer mais pistas sobre a política monetária dos Estados Unidos, com impactos mundiais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,31%, em 433,38 pontos.

O início do pregão na Europa foi modestamente positivo, mas as bolsas em geral mostraram pouco impulso em toda a jornada. O BCE publicou ata da reunião na qual elevou os juros em 50 pontos-base, em julho. O documento mostrou que um "número muito grande" de dirigentes defendeu esse passo, o que surpreendeu analistas, já que o banco central havia sinalizado antes uma alta de 25 pontos-base.

Ao avaliar a ata nesta quinta, o ING diz acreditar que o BCE subirá os juros em 50 pontos-base em setembro, mas acrescenta que espera uma pausa depois disso, ante riscos como uma recessão econômica e uma crise de falta de gás, diante dos cortes da Rússia.

O Morgan Stanley, por sua vez, projeta também alta de 50 pontos-base no próximo mês, vendo o BCE concentrado nos indicadores para reagir a eles e também atento aos riscos de fragmentação nos mercados de dívida.

Na agenda de indicadores, o índice Ifo de sentimento das empresas caiu de 88,7 em julho a 88,5, quando a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal era de queda maior, a 87,2.

O Instituto Ifo, porém, afirmou em seu relatório que a economia alemã como um todo deve sofrer contração no terceiro trimestre, que poderia ser de "cerca de 0,5%".

Na Alemanha, o PIB cresceu 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro, mostrou revisão desta quinta, mas a Oxford Economics vê uma perspectiva "nebulosa" para a economia do país neste momento. A Oxford espera estagnação da economia alemã no terceiro trimestre e recessão técnica na virada do ano.

Os negócios nos mercados europeus seguiam, como no restante da semana, em tom de certa cautela, à espera de novidades do Fed em Jackson Hole. Dirigentes do BC norte-americano já se pronunciavam nesta quinta, em geral reforçando preocupações com a inflação, que deve manter o Fed elevando juros para conter o quadro.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,11%, em 7.479,74 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,39%, a 13.271,96 pontos.

Já em Paris, o índice CAC 40 recuou 0,08%, a 6.381,56 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB registrou ganho de 0,10%, a 22.454,43 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,20%, a 8.182,70 pontos, enquanto em Lisboa o PSI 20 recuou 0,11%, a 6.244,32 pontos.