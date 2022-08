Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai a 88,5 em agosto

25/08/2022 | 07:30



O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu marginalmente entre julho e agosto, de 88,7 a 88,5 pontos, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo instituto alemão Ifo. Apesar de negativo, o resultado deste mês superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 87,2 pontos. A leitura de julho foi ligeiramente revisada para cima, de 88,6 pontos originalmente.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo recuou de 80,4 para 80,3 pontos no mesmo período. Já o subíndice de condições atuais diminuiu de 97,7 para 97,5 pontos.

"Um clima sombrio paira sobre a economia alemã", avaliou o presidente do Ifo, Clemens Fuest. A incerteza entre as empresas continua alta, e a economia alemã como um todo deve encolher no terceiro trimestre", previu.

A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.