Eliana comemora onze anos de idade do filho com festa inspirada na série Stranger Things

24/08/2022 | 11:10



Parabéns, Arthur! Na noite da última terça-feira, dia 23, Eliana comemorou o aniversário do seu primogênito. O menino completou onze anos de idade e ganhou uma festa lindíssima inspirada na famosa série Stranger Things.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver uma luxuosa mesa com uma decoração para ninguém colocar defeito. Além de um painel com os principais personagens, diversos docinhos e um bolo de três andares. Foi um arraso!

No local, a apresentadora posou sorridente ao lado do amado, Adriano Ricco, e dos dois filhos. Vale pontuar que o aniversariante é fruto da antiga relação de Eliana com João Marcello Bôscoli.

Vale pontuar que nos últimos dias foi noticiado que Eliana estaria em negociação com a Rede Globo.