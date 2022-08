Virginia Fonseca revela que não sente ciúme do marido, Zé Felipe: Ele tem que ter consciência do que faz, e não eu

24/08/2022 | 09:10



Zero ciúmes! Virginia Fonseca gravou um novo vídeo para o seu canal e fez uma revelação envolvendo o seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem duas filhas.

A influenciadora contou que não sente ciúme do amado quando ele vai fazer shows e fica alguns dias fora para trabalhar:

Não fico com ciúme do Zé quando ele vai fazer show. É o trabalho dele. Imagina se ele fosse ter ciúme dos meus stories, do que eu posto... eu não gosto de sentir ciúme, odeio. Me transformo, viro uma pessoa que não gosto e ajo de maneiras que de maneiras que depois me arrependo. Se eu ficar com ciúme disso, vou acabar querendo privá-lo de algumas coisas, e jamais vou privá-lo do que ele ama.

Ela não parou por aí e ainda falou sobre a responsabilidade de Zé Felipe como marido e pai:

- Coloco na minha cabeça que não tem motivo de ter ciúme dele ir fazer show. Existem mulheres oferecidas? Sim, como existem homens também. Não tem como controlar as outras pessoas, e não vou controlar Zé Felipe.

E, encerrou:

- Ele tem que saber o que quer da vida dele. Se ele quer continuar prosperando com a família dele, ótimo, ele sabe o que vai fazer, não sou eu que tenho que falar para ele. E confio nele. Quando ele não quiser mais, ele vai falar para mim e e está tudo certo, cada um segue sua vida. Mas ele tem que ter consciência do que faz, e não eu. Eu tenho do que eu faço e não tenho que ficar preocupada com o que ele vai fazer. Senão, você vai me encontrar morta. Não tem Virginia que aguente. Cada um cuida dos seus BOs.