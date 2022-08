Testamos: fones Anker Soundcore Sport X10 agradam por conforto durante esportes

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



24/08/2022 | 08:55



Ultimamente, o 33Giga vem avaliando, com frequência, uma série de fones de diversos tipo –pequenos, grandes, ear buds, para audiófilos, etc. Voltado à pratica de esportes, o bluetooth Anker Soundcore Sport X10 é um dos melhores nas prateleiras brasileiras – e custa em média R$ 560 em diversos e-commerces.

Entre os principais pontos positivos do Anker Soundcore Sport X10 está – além da qualidade sonora, com bons graves – o conforto que proporciona durante longas jornadas de uso. Seu encaixe na orelha (um pouco complexo, já que ele engancha de forma frontal e intra-auricular e o que pede até um manual de instruções para tanto) é perfeito.

Para encaixar o Anker Sport X10, é quase necessário voltar ao liceu / Crédito da foto: Reprodução – Anker

Além disso, ainda no assunto “quesito esportes”, o modelo é à prova de água e de suor. Isso vai garantir, claro, durabilidade ao gadget – que se prende tão bem à orelha que dificilmente também vai cair se a pessoa estiver correndo, pulando, andando a cavalo ou coisas do tipo.

Do ponto de vista da usabilidade, é necessário se acostumar com os diminutos botões (somente um em cada fone) que permitem controlar o aparelho. De saída, um toque em um aumenta o volume e um, em outro, diminui. Dois toques, para a música (ou retorna). Dois toques em outro, avança a faixa.

É até simples se acostumar com os comandos. Entretanto, o Anker Soundcore Sport X10 conta com um app (para Android e iOS) que permite personalizar as ações. O aplicativo, bem completinho, também oferece equalizador, alternância de funções (como bloqueio total de ruídos ou um som mais leve para que se ouça tudo ao redor).

Raio-X Anker Soundcore Sport X10

Entrada: 5 V 0,5 A

Potência de saída nominal: 5 mW (a 1% de THD)

Capacidade da bateria: 55 mAh x 2 (auriculares);

Caixinha de carregamento: 540 mAh (charging case)

Tempo de carregamento: 2 horas

Tempo de reprodução: até 8 horas / Total de 32 horas sem a caixa de

carregamento

Tamanho do driver: 10 mm x 2

Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz

Impedância: 32 O

Nível de resistência à água: IPX7 (dos earbuds)

Versão do Bluetooth: 5.2

Alcance do Bluetooth: 10 m

Pontos positivos: confortável, ótimo app, qualidade sonora

Pontos negativos: preço, precisa de um manual para ajustar na orelha, curva de aprendizado de uso

Preço: a partir de R$ 560

Dos pontos negativos, fica mesmo o preço (salgado para o mercado nacional), a certa dificuldade em encaixá-lo nas orelhas e a curva de aprendizado para acionar os botões. Fora isso, é um fone que tende a agradar atletas de final de semana ou mesmo maios engajados em esportes diversos.