Obituário - 24 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Conceição Aparecida de Rezende Figueiredo, 90. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evelina Perrotte, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Jardim da Colina.

Itália Stefano Rocco, 89. Natural da Itália. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Quintino da Silva Neto, 89. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria Gonçalves, 88. Natural de Portugal. Residia no Jardim Guairaca, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Lourdes Bortolli Duarte, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vindalina Sanita de Moraes, 86. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Jardim da Colina.

Norma Marina Lucarini Cariatti, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Odila Rodrigues dos Santos, 83. Natural de Penápolis (São Paulo). Auxiliar de creche. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitalino Pereira da Silva, 83. Natural de Jaicós (Piauí). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 18. Cemitério Municipal de Patos do Piauí (PI).

José Viturino da Costa, 74. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marta Maria Fuenzalida Gutierrez, 72. Natural do Chile. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Assistente social. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Florisvaldo Antonio Pancoti, 64. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Marceneiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre Amorim Lins, 47. Natural de Diadema. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Estoquista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Rosa de Jesus Carvalho Simplício, 100. Natural de Caculé (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Elvira Maria Gomes, 95. Natural de Pocinhos (PB). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Nair Silva Prada, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

Helena Zagrakalin Marchi, 86. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Neyde Benedetti Wandeur, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

José Rodrigues Fernandes, 82. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Joel Ferreira da Silva, 81. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Carlos Beur dos Santos, 77. Natural de Lambari (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Cinel Barbosa, 76. Natural de Manduri (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Maria da Fé Rodrigues, 76. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Sérgio Fernandes, 73. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Isabel Pereira de Macedo, 72. Natural de Piatã (BA). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São Luiz, em São Paulo.

Iraci Miguel da Silva Araujo, 71. Natural de Santa Efigênia de Minas (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Antonio Carlos Ferreira, 70. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Leonir Henriqueta Lopes, 69. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Ernando Vicente Ferreira, 68. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro dos casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Valdomiro de Oliveira Paiva, 67. Natural de Anagé (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Welver Gonçalves, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Osmar Ferreira, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Ilizabeth Garrotti de Almeida, 61. Natural de Cruzeiro (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Lucílio Santos de Lima, 55. Natural de Oeiras (Piauí). Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Campo da Esperança, em Oeiras.



SÃO CAETANO

Benedito Pedreira, 81. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Elza Mantovani Tobal, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

Lourival José dos Santos, 82. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Capão do Embira, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Natalina Redondaro de Sousa, 81. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Eurico Costa Mapeli, 76. Natural de Guaíra (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Josefa dos Santos Lima da Silva, 72. Natural de Sátiro Dias (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

João Batista Joaquim, 67. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Aprigio dos Santos, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Nilda Nogueira Santana, 74. Natural de Mauá. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Vilany Pereira Araújo, 64. Natural de Barro (Ceará). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Raimundo Kleber da Silva Alves, 53. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Jardim Itapark, em Mauá, Eletricista. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.