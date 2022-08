No programa Silvio Santos, Brenda passa a mão nas partes íntimas de Matheus sem querer

22/08/2022 | 14:10



Eita, no palco não! Brenda Paixão e Matheus Sampaio participaram do programa Silvio Santos no último domingo, dia 21, e protagonizaram uma cena um tanto quanto... inusitada. O momento aconteceu após Patrícia Abravanel chamar os vencedores do Power Couple Brasil de casal pegando fogo enquanto labaredas eram exibidas no telão atrás deles, em referência à outro reality que eles participaram, Brincando com Fogo.

Durante a conversa, a ruiva acabou passando a mão nas partes íntimas do amado sem perceber. No susto, Matheus exclamou:

- Olha a mão aqui, Pet.

A plateia caiu na gargalhada com o ocorrido e a apresentadora da atração alertou:

- Eu vou fingir que eu nem vi. Aqui no palco não.

Ao que Brenda respondeu:

- Foi sem querer, gente. A mão já tem vida própria

Após o trecho viralizar nas redes sociais, a famosa reagiu nos Stories do Instagram:

Socorro, esse momento eu coloquei a mão no p***o do Pet sem querer. A mão já acha o caminho involuntariamente.