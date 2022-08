Francesa WIKO traz novidades para o Brasil com promoções no AliExpress

Da Redação

Do 33Giga



22/08/2022 | 10:55



Fundada em 2011, na França, a WIKO se espalhou para o restante da Europa e, agora, trabalha para se tornar uma marca global de produtos eletrônicos. Com foco na Geração Z digital, a fabricante mescla design estético e tecnologia para acompanhar o usuário que está sempre conectado.

Sob a hashtag #Madeofcool, a empresa está lançando três novos produtos. O Wiko T10, WikoT50 e Wiko Buds 10 chegam ao AliExpress com preços e promoções especiais. Confira os principais detalhes:

Wiko T10

O smartphone #WikoT10 combina tecnologia inovativa, estética de design francês e uma pega confortável para as mãos. Sua câmera de 13 MP pode entregar boas fotos de dia e de noite, enquanto a câmera de selfie de 5MP conta com AI Beauty para criar retratos aprimorados.

Internamente, o modelo também conta com 64GB de armazenamento para guardar mais de 12.000 fotos ou outros conteúdos – a capacidade aumenta com o suporte a cartão microSD. Já seu processador MT6761, de 12nm e baixo consumo, garante equilíbrio entre performance e eficiência.

Por falar nisso, o Wiko T10 entrega bateria de 5.000mAh type-C com duração de mais de um dia (para usos básicos). De acordo com a fabricante, são 30 horas de chamadas, 50 horas de música e muito mais com o modo economia de bateria.

Para fechar, a tela de 6.5 polegadas LCD HD+ (1.600×720) oferece cores brilhantes e entretenimento imersivo – com modo “single hand” e luz noturna. O modelo também tem qualidade sonora de 3.5mm (áudio Jack), Bluetooth 5.0, WIFI 2.4GHz e A-GPS.

Wiko T50

O design francês minimalista também é destaque no #WikoT50. Em suas especificações, o smartphone entrega tela com proporções de 20:9 e aproveitamento de 94,58%, corpo de 179 gramas e traseira com textura trabalhada, para maior conforto ao segurar. O display LCD FHD+ (2.400×1.080) potencializa a experiência visual com imagens imersivas para assistir a vídeos e jogar. Nas configurações, ainda é possível ativar o modo luz noturna e tema escuro para proteger a saúde ocular.

Seu processador Helio G85 oferece performance fluida para jogar, usar apps, ouvir músicas e assistir a vídeos sem interrupções, alimentado por uma bateria com carregamento de 0% a 65% em 30 minutos. Tudo isso em parceria com 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno – além de áudio de 3.5 mm, Bluetooth 5.1 e WIFI 5GHz/2.4GHz.

Para quem gosta de tirar fotos, o Wiko T50 apresenta câmera tripla, composta por uma lente principal de 64MP, uma de profundidade de 2MP e outra de ângulo ultra-largo de 8MP (sensor de 1/1.7 polegadas e campo de visão de 120º), com Inteligência Artificial e zoom digital de 5x. Para selfies, a câmera frontal é equipada com 16MP para fotos caprichadas.

Wiko Buds 10

Os fones de ouvido Wiko Buds 10 são compostos por um driver dinâmico de 12mm e protetores auriculares que favorecem uma verdadeira viagem sonora – experiência que é aprimorada pelo cancelamento de ruído dual-mic (para chamadas). Todos os seus controles são comandados por meio de um sensor altamente sensível, que responde com precisão e rapidez ao toque.

A conectividade do modelo fica por conta do Bluetooth 5.2, que garante instantaneidade e estabilidade com todos os dispositivos pareados. Enquanto isso, o desempenho está a cargo da bateria de 500mAh de longa duração, que proporciona 6 horas de reprodução contínua com uma única carga (e 30 horas de energia com o estojo de carregamento). Todas essas configurações estão armazenadas em um dispositivo de design levíssimo, com apenas 4,2 gramas em cada auricular.