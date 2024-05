Santo André domina o jogo e vence Corinthians pela LBF

O AD Santo André suportou a pressão jogando fora de casa, dominou o Corinthians e conquistou sua décima viótria na LBF (Liga de Basquete Feminino). Jogando no Ginásio Wlamir Marques, na manhã deste domingo (12), o time do Grande ABC venceu por 82 a 65, chegando aos 26 pontos na competição, na quarta colocação.

Na primeira etapa, as andreenses dominaram os rebotes, mantendo uma boa defesa e calibrando a mão nos arremessos de três pontos. A vantagem já era grande no intervalo, 45 a 30. Já a segunda etapa foi equilibrada, porém o quinteto da região conseguiu segurar o ímpeto do Timão, segurando a vantagem conquistada.

O Corinthians vinha de boa vitória sobre o líder da competição, o Sesi Araraquara. O Santo André agora descansa e volta a quadra na competição para encarar o Unimed Campinas, no dia 21 de maio, no Ginásio Laís Elena, parte do Complexo Esportivo Pedro Dell''Antonia.

A equipe da região pode perder uma posição caso o próprio Unimed Campinas vença sua partida neste domingo, às 17h, contra o Blumenau, e tire a diferença de pontos, de 17, mas seguirá na zona de classificação.