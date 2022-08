Enquanto briga na Justiça com Shakira, Gerard Piqué é flagrado aos beijos com novo affair

21/08/2022 | 10:10



Uepa! Ao que parece, Gerard Piqué já está fazendo waka waka por outras bandas. Isso porque, de acordo com jornal El Periódico, o jogador de futebol foi visto aos beijos com novo affair.

Apesar de estar brigando na Justiça com Shakira pela guarda dos filhos e a pose de um avião, Piqué superou o término do casamento com a cantora colombiana em um piscar de olhos. O atleta não teria nem feito questão de esconder o clima de intimidade com a jovem Clara Chía Marti durante o show de Dani Martí em Puigcerda, na Espanha.

Segundo o podcast Mamarazzi, do jornal catalão, os dois trocaram carícias em frente de três mil pessoas que estavam no festival Summerfest Cerdanya.

Eles se beijaram e tiveram muitos gestos de cumplicidade: abraços e carícias, dispararam as jornalistas.

Algumas pessoas que estavam lá até flagraram os dois agarradinhos.