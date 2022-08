Cidades protegem mais de 54 mil crianças no Dia D de vacinação

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



21/08/2022 | 08:24



Santo André, São Bernardo e Mauá vacinaram ontem 54.892 crianças durante o Dia D de vacinação. Foram aplicadas doses contra poliomielite, Covid-19 e outras vacinas previstas no PNI (Plano Nacional de Imunizações). As outras quatro cidades da região também realizaram o mutirão, porém não retornaram a demanda com os dados.

Do total de fármacos aplicados, 23% foram contra poliomielite, em crianças de 1 até 5 anos. Ao todo, Santo André e São Bernardo ministraram 12.832 mil doses contra doença, que, em casos mais graves, pode causa paralisia infantil – Mauá não informou o número de doses por doença.

A campanha nacional, que busca incentivar a proteção infantil contra doenças imunopreveníveis, começou no início deste mês e vai até 9 de setembro em todo País – incluíndo todas as unidades de saúde das cidades do Grande ABC.

INICIATIVA ESPECIAL

A Sabina Escola Parque do Conhecimento, localizada na Vila Eldizia, em Santo André, ofereceu ontem aos visitantes, além das tradicionais atrações de ciências e biologia, uma ação especial de proteção a saúde. Os pais que levaram as crianças para passear no espaço puderam aproveitar a oportunidade para vacinar os pequenos contra a poliomielite.

A equipe de saúde alocada na Sabina aplicaram 57 doses contra a doença, sendo que 31 crianças que receberam o fármaco são assistidas pelas casas abrigos da cidade. Além da imunização, os 130 abrigados que estão sob responsabilidade do município passaram a manhã de sábado se divertindo no espaço.

O prefeito do município, Paulo Serra (PSDB), foi até o local para conferir a iniciativa, que é uma parceria das Secretarias de Saúde, Cidadania e Assistência Social.

“É importante ampliar a possibilidade de vacinação. Temos um público-alvo de 32 mil crianças de 1 até 5 anos e essa ação facilitou a proteção das crianças em vulnerabilidade social que estão abrigadas no município. Crucial que as pessoas compareçam aos postos de saúde porque a vacina protege contra várias doenças e salva vidas”, disse o prefeito Paulo Serra.

O secretário municipal de Saúde, José Police Neto, ressaltou que a cidade possui tradição na imunização contra a paralisia infantil. Ao lado de Petrópolis (RJ), o município andreense foi pioneiro na utilização da vacina em gota contra a poliomielite em 1961.