Tecnologia e segurança

Editorial



20/08/2022 | 10:36



Uma solução original e, ao que parece, bastante eficiente foi apresentada na quinta-feira para identificar bandidos que se travestem de entregadores de refeições por aplicativos – o que, segundo a Polícia Militar, é uma das razões do expressivo número de ocorrências de roubo registradas no Grande ABC.

A ideia é que profissionais e policiais carreguem softwares que conversem entre si e alertem quem de fato é trabalhador. A tecnologia foi desenvolvida pelo iFood, uma das empresas gigantes do ramo, e apresentada para a SSP (Secretaria de Segurança Pública), cujos representantes se entusiasmaram bastante com o equipamento, que pode ser um aliado importantíssimo no combate à criminalidade.

Com frequência, o comando da PM atribui a alta nas estatísticas de furto, roubo e até latrocínios à utilização de motocicletas pelos criminosos. O veículo é utilizado porque os meliantes se aproveitam do anonimato – devido à obrigatoriedade do uso de capacete – e também pela facilidade de fuga.

Muitos bandidos, ainda de acordo com a polícia, utilizam mochilas dos principais aplicativos de delivery para complementar o disfarce, confundindo vítimas e agentes de segurança. O software apresentado pelo iFood teria a função de distinguir, com o auxílio da tecnologia, os reais profissionais da companhia dos bandidos, para que estes possam ser identificados e abordados pelas autoridades.

Recorrer aos recursos tecnológicos para aprimorar os mecanismos de combate aos delitos é o caminho mais rápido para devolver a tranquilidade aos moradores de São Paulo. Daí o otimismo com que a notícia do acordo entre iFood e Estado, noticiada ontem pelo Diário, foi recepcionada. É bem provável, pelo que se deu a conhecer até agora, que a utilização deste software se torne instrumento importante para a redução da criminalidade nas grandes cidades paulistas, especialmente daquelas modalidades praticadas com o auxílio de motocicletas.

Por isso, o governo do Estado deve começar a se mobilizar para expandir a parceria, baseado no mesmo modelo, às demais empresas de delivery.