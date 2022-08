Obituário - 22 de agosto de 2022

Ademi Medici

Do Diário do Grande ABC



22/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Laércio Brandini da Silva, 83. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anita Inês Silva, 82. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no Parque Marajoara I, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diomar Daniel Bueno, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Severino de Lima, 80. Natural do Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Dias Grillo, 77. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Onir da Motta Silva, 76. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Madalena, em São Paulo, Capital. Diarista. Dia 16. Memorial Phoenix.

Nelson Baptista, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Severino Cabral de Oliveira, 73. Natural de Mogeiro (PB). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Conferente de cargas. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Mario dos Santos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Domício Gomes da Silva, 61. Natural da Cachoeira dos Índios (Paraíba). Residia no bairro dos Remédios, na Cidade Cajazeiras (Paraíba). Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de São José de Piranhas (Paraíba).

José Geraldo Rodrigues Costa, 61. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suzana Maria da Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otair Carlos Inácio, 55. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Vigilante. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Edvaldo Lima dos Santos, 83. Natural de Aleixo (Sergipe). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Edson Alves Teixeira, 82. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Maria das Dores Oliveira, 79. Natural de Gonzaga (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Rubens Correa Lima, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Célia Fazan, 76. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Antonio da Silva, 71. Natural de Andirá (Paraná). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Severino Gome da Silva, 68. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Jair Martins, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Manoel de Jesus Ferreira, 64. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Ezio Pereira da Silva, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Marcelo de Oliveira Romão, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Vagner Lucio da Silva, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Paulo de Azevedo Nogueira, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Ailton Amorim da Silva, 60. Natural de São Paulo. Residia no Jardim Santa Cruz, em São Paulo. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Arlinda Margarida da Conceição Silva, 80. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Luo Risheng, 50. Natural da China. Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.