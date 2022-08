Grande ABC oferece 778 vagas para trabalhadores

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



15/08/2022 | 00:01



Os centros públicos do Grande ABC possuem 778 vagas de emprego disponíveis nesta semana. O de São Caetano é o que reúne o maior número de oportunidades, com 573 postos. Na sequência aparecem São Bernardo, (54), Mauá (53), Diadema (47), Ribeirão Pires (31) e Santo André (20).

A maioria dos postos no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo é para operador de empilhadeira (11). Há também para auxiliar de linha de produção para PCDs (Pessoas com Deficiência), atendente de telemarketing, vendedor etc.

Mauá anunciou para assistente administrativo, auxiliar de cozinha, copeiro, assistente comercial, entre outras.

Em Diadema, ao todo são 47 vagas, para todos os níveis, sendo 15 para PCDs. Para ter acesso às oportunidades, é preciso acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br .

O PAT ( Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires oferece cargos como recepcionista, soldador, confeiteiro, salgadeiro. Já o de Santo André disponibiliza seis vagas para operador de empilhadeira, quatro para servente de obras e duas para auxiliar de limpeza, entre outras.