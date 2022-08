Rômulo Estrela treina com Chay Suede e ator brinca: Personal das estrelas

14/08/2022 | 11:11



Já imaginou entrar na academia e ver Chay Suede e Rômulo Estrela no meio de um treino? Pois é, os atores, que estarão juntos no elenco de Travessia, nova novela das nove da TV Globo, passaram a tarde do último sábado, dia 13, se ajudando entre os equipamentos.

Nas redes sociais, Rômulo compartilhou alguns vídeos ao lado do amigo. Ao ver que estava sendo filmado, Chay chegou a brincar:

- O personal das estrelas.

Eles ainda revezaram alguns aparelhos e posaram juntinhos para foto no final. Em Travessia, Rômulo irá interpretar Oto, um hacker. Enquanto Chay será o vilão Ari. A novela deve ir ao ar em outubro.

Quem também já está ansioso para ver os dois nas telinhas?