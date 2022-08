Obituário - 15 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Aurora Margarida Vannucci Nori, 90. Natural de Salto (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Orlando Castanharo, 84. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Maria de Jesus Simeão, 81. Natural de Guararema (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Tereza Toshiko Shinzato, 81. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osvaldo Neto, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Adália Maria Ferreira, 73. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Graça Espinola, 73. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia na Vila Pindorama, em Barueri (São Paulo). Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Barueri.

Maria Ciliadora Pastor da Silva, 72. Natural do Estado de Sergipe. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Francisco da Silva, 68. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pacheco, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Tavares de Oliveira, 58. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pintor. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jailson Nunes Ferro, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gabriella Piva, 36. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Gerente. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luci Maria Alves Rodrigues, 70. Natural de Guarapuava (Paraná). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Floricena Barbalho de Aquino, 108. Natural de Fernandes Tourinho (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Dolores Rodrigues Ramos, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Pascoa Boró Shoqueta, 88. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Joanita Andrade de Ongaro, 82. Natural de Maracás (Bahia); Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Vila Euclides.

Antonio Dimas de Oliveira, 74. Natural de Ceará-Mirim (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Norberto Vitor da Silva, 74. Natural de Igaraçu (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Francisca Monteiro da Silva Beserra, 66. Natural de Campo Maior (Piauí). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Antonio Evangelista Santos, 65. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Roberto Tress, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maurício Favini, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Baptista, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Autônomo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Everton Ivan Rodrigues de Menezes, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Nova Canaã, em São Bernardo. Ajudante geral. Dia 9, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Olga Binatto Lizidati, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Paulo Virgulino, 94. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aída Almendra, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nivaldo Dea, 87. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Dirce Ferracini da Silva, 85. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 9. Memorial Bosque da Paz, em São Paulo.

Cesare Marsura, 82. Natural da Itália. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Ruth Maria Sestrem Boden Muller, 91. Natural de Tijucas (Santa Catarina. Residia no Centro de Diadema. Dia 9, em Santo André. Cemitério do Tremembé (São Paulo).

Luzia Galvani Pereira, 85. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Ferreira de Lima, 72. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

José Felix Rondon Canado, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Autônomo. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edvaldo Calazans, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Adercio Carmo de Souza, 54. Natural de Astorga (Paraná). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Eduardo de Souza Araujo, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Matheus Cosme Barbosa Ferreira, 25. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria das Graças Roque, 60. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Beatriz Nunes Monteiro, 86. Natural de Portugal. Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Antonio José de Sousa, 75. Natural de Araruna (Paraíba). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.