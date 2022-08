Tempos de deflação

Do Diário do Grande ABC



10/08/2022 | 11:07



O acontecimento é histórico e merece celebração. Pela primeira vez desde que os dados começaram a ser compilados, em 1980, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou o mês de julho com deflação de 0,68%, a menor taxa para o período em todos os tempos. A informação foi divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em um País acostumado a hiperinflação sistemática, experimentar a queda generalizada do custo de vida é algo insólito. A conquista pode ser atribuída ao trabalho sério desenvolvido pela equipe do ministro Paulo Guedes (Economia), um dos pilares de sustentação da administração do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o IBGE, o índice foi freado pela queda no valor dos combustíveis, além da tarifa de energia elétrica. A gasolina caiu 15,48%, o etanol teve redução de 11,38% e o gás veicular ficou 5,67% mais barato. Além disso, o resultado pode ser atribuído também à vigência da Lei Complementar 194/22, sancionada no fim de junho, que reduziu o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Ou seja, praticamente 100% das medidas que puxaram os preços para baixo saíram da caneta presidencial. O que demonstra cabalmente o acerto do governo de Jair Bolsonaro na condução das rédeas do Brasil.

A seriedade da equipe de Paulo Guedes somada ao comprometimento social do presidente da República resultam no melhor cenário econômico em muito tempo – só enxerga diferente quem está comprometido politicamente, como os partidos de oposição. Criadas as raízes sólidas da estabilidade, o País está pronto para resgatar os menos favorecidos, que sofreram impacto terrível com a pandemia do novo coronavírus. E a gestão de Jair Bolsonaro já está agindo também nesta seara, como comprovam os quase R$ 90 milhões depositados ontem na conta de 180 mil famílias moradoras do Grande ABC assistidas pelos programas de assistência social. O Brasil, inequivocadamente, está de volta aos trilhos.